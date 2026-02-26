26日は県の南部のごく一部で雲がかかった所もありましたが、ほとんどの地点で気持ちの良い青空が広がりました。



最高気温が4月の上旬から中旬並みとなった所もある中春の訪れを告げるフクジュソウが早くも花を開かせていました。



高気圧に覆われ、26日の県内は澄み切った青空が広がりました。



にかほ市から望む残雪の鳥海山とのコントラストは一層、春の到来を感じさせていました。



沿岸部を中心に気温も上がり最高気温は五城目町が14度、男鹿市が13度、秋田市は12.9度と、4月の上旬から中旬並みとなったところもありました。





山粼愛子記者「大竹地区にある林には春を告げるフクジュソウが咲き始めています」最高気温11.6度と平年を5度以上、上回ったにかほ市では、フクジュソウが早くも花を開かせていました。花言葉から「幸せを招く」とも言われるフクジュソウ。早咲きのこの地区でも例年の咲き始めは3月上旬で、2月中に花が見られるのは珍しいということです。27日は26日ほど日差しは届かない見込みですが、気温の高い状態は続きます。もうすぐ3月。今年は春の気配が一層早く感じられます。