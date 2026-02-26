“おぱんちゅうさぎ”が「セリア」「キャンドゥ」に登場！ 「ぷくっとシール」など勢ぞろい
人気クリエイター可哀想に！が描くキャラクター“おぱんちゅうさぎ”のオリジナルアイテムが、「セリア」や「キャンドゥ」をはじめとする100円ショップで発売される。
【写真】シールやシュシュもかわいい！ おぱんちゅうさぎのグッズ一覧
■いろんな姿が楽しめる
今回登場するのは、おぱんちゅうさぎの魅力を詰め込んだ商品。
メイク中の様子や推し活を楽しんでいるシーンなど、おぱんちゅうさぎの日常を覗いているようなデザインをあしらったポーチやシュシュといったアイテムが並ぶ。
また、「缶バッジ＆カバーセット」、「アクリルめじるしチャーム」、「ぷくっとシール」、「フォトカード3P」など豊富なラインナップが勢ぞろいする。
