圧巻“65”！園田結莉亜が5打差つけて首位 神谷そらの妹・ひなが21位 ネクヒロ予選会
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 初日（2日間競技）◇26日◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞今年で8年目を迎える「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」は3月11日（水）、12日（木）に開催される開幕戦「マイナビカップ（大栄CC・千葉）」で今年も幕を開ける。そのツアーへの出場権をかけた予選会が千葉県にある森永高滝CCでスタートした。
113名がエントリーした初日を終えて昨年マイナビポイントランク6位の園田結莉亜が“65”で回り7アンダー、2位に5打差をつけて単独首位に立った。2アンダーの2位に倉林夏、1アンダーで和久井麻由、岡田梨沙、増田世梨、イーブンパーに佐藤美優、今井鮎美らツアーでの実績のある実力者が並んだ。神谷そらの妹・ひなは2オーバーで21位、ももは9オーバーで93位と出遅れた。予選会からの出場枠は1日競技で5枠、2日競技で10枠。出場権重複などによる繰り下がりが毎試合発生するため、目安で予選会上位20位以内に入れば多くの試合に出場することが可能となる。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは昨年は現役7名、OG1名の計8名のプロテスト合格者を輩出し、今年は過去最多の年間18試合（2月26日時点）がスケジュールされている。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
