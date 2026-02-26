比嘉一貴は強い雨風に耐えて『70』 V見据え「ビッグスコアを出さないと」
＜ニュージーランドオープン 初日◇26日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴は雨にも負けず、風にも負けず、耐えて、耐えて2バーディ・1ボギー「70」のアンダーパーで上がった。
この時期、ニュージーランドの気候はゴルフにぴったり。最高気温は20度を超えて、半袖で快適にプレーできる。しかし、この日は朝から強い雨が降り、コースコンディション不良でスタートは3時間遅れた。加えて風が強く、気温も10度前後までグッと下がり、ニュージーランドらしからぬ天気となった。トップから2組目の比嘉は、激しい雨風の中でプレーを強いられた。耐えるだけでなく、時にはチャンスにつけるもバーディパットが決まらない。「雨風で（ショットの）距離感を合わせるのが難しかった。グリーンコンディションも変わって、タッチが合わせられなかったですね」。距離にかかわらず狙ったところに打ち出せているが、タッチが弱くて寸前で切れるなど、チャンスをモノにできなかった。14ホールすべてパーで迎えた後半の5番パー4では、10メートルのバーディパットが最後のひと転がりで決まり、両手を高く上げて喜ぶ。続く6番も10メートルほどを沈めて連続バーディ。「5番、6番とラインは読めていたので、届けば入ると思っていました。厳しい中耐えていたのでうれしかったです」と笑みを浮かべる。グリーン周りに池がある最終9番パー3は、ティショットが奥の池に入ってボギー。「一日を通して飛んでいなかった。最後は雨が止んで気温も少し上がったぶん、アジャストできなくて思ったより飛んでしまった」。悪くないショットだったが、距離感のジャッジに悔いを残した。スタートから耐えるゴルフでパーが続くラウンドに、「今までだったらパット決めきれずに、ショットのミスにつながって流れが悪くなっていたけど、きょうはショットが安定していて、大きなミスがなかった」と自身の成長を実感している。1アンダーは首位と6打差の暫定43位タイ。「午後組は（天気が回復傾向のため）スコアは出ると思う。午前組では耐えた方だと思いますが、ちょっと出遅れた感じはあります。あす、あさってと2日連続でビッグスコアを出さないと優勝には届かない」。グリーンの読みには手応えがある。2位に入った昨年大会では3日目に「62」をマーク。今年もバーディラッシュでV争いに加わりたい。（文・小高拓）
