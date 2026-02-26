山口県内の去年の外国人宿泊者数が、過去最多を更新しています。



これは観光関係団体の代表者や有識者が集まる県観光審議会で示されたもので県の担当者が去年の外国人宿泊者数が去年11月末時点で14万7700人にのぼっていることを報告しました。



これまでで最も多かったおととし（24年）をすでに上回り過去最多となっています。



要因として、全国的なインバウンド需要の高まりや韓国や台湾などへのプロモーション事業の成果などが考えられるとしています。





もともと中国人旅行客が少なかったことから台湾有事を巡る高市総理の発言の影響は少なかったということです。（ 県観光審議会 斉藤理会長)「地域の方々に観光にもっともっと積極的に関わりを持っていただいて来られた方々に素朴でいいので山口のすばらしさを伝えていただければ」県内観光全般でみると、物価高騰や猛暑で夏場の観光施設の利用者は減ったものの、大型観光キャンペーン＝デスティネーションキャンペーンのプレイベントが始まった10月からは長門湯本温泉や錦帯橋などで利用者数が増えているということです。ことし10月にはDCの本イベントも控えていて、審議会では「キャンペーンだけで終わらず将来的に繋がっていけば」などといった意見も出されました。