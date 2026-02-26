永嶋花音が開幕前にディズニーでリフレッシュ！ 全力オフショットに「可愛さアップグレード」の声
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。リ・ハナ（韓国）と過ごした“夢の国”でのオフショットを公開した。
【写真】超仲良し！ 花ハナコンビの貴重な2ショット
「最高なオフ！！ありがとう！！」とつづり、充実の一日を報告。投稿では、東京ディズニーランドを訪れた際の写真7枚を披露している。1枚目は、ハナとのツーショット。レオパード柄のミニーのファンキャップをお揃いでかぶり、顔を寄せ合いながらウインクを決める仲良しショットだ。続く写真では、パーク内での永嶋のソロショットや、ミニーマウスのイベント仕様で彩られたエントランスゲートの様子も紹介。さらにシンデレラ城の前でファンキャップをアピールする1枚や、ライトアップされた夜のシンデレラ城をバックにしたロマンチックなショットも公開。ハート型の街灯など、期間限定イベントならではの装備も写り込み、特別感あふれる時間を満喫した様子が伝わってくる。この投稿にファンからは「可愛さがアップグレードされてる」「花ハナコンビかわいいー！」「さあ来週はいよいよ沖縄」といった声が寄せられ、オフショットに癒されつつも、シーズン初戦を心待ちにするコメントが並んだ。ハナ本人からも「かわいいー！！！！！ありがとう〜」と反応があり、永嶋は「もうすでにまた行きたい」と返信。仲の良さがうかがえるやりとりも注目を集めていた。シーズン前の貴重なオフを満喫した永嶋。リフレッシュした姿で迎える開幕戦でのプレーにも期待が高まる。3月5日から沖縄県・琉球ゴルフ倶楽部で開幕する国内女子ツアー初戦「ダイキンオーキッドレディス」。南国の舞台で好スタートを切れるか、注目の一戦となる。
