ニュージーランドOP初日は日没順延 清水大成、鍋谷太一が暫定6位
＜ニュージーランドオープン 初日◇26日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。第1ラウンドは悪天候によりスタートが3時間遅れ、日本時間午後4時15分に日没サスペンデッドが決まった。あす現地時間の午前7時40分から再開される。
【写真】かわいい！ もこもこアニマルもコース入り
日本勢は21人が出場。清水大成と鍋谷太一は4アンダー・暫定6位タイにつけた。ともに第1ラウンドを消化しきれなかったため、翌朝はバックナインからプレーを再開する。片岡尚之、木下稜介、池村寛世、米澤蓮、細野勇策、吉田泰基は3アンダー・暫定15位タイ。昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴は1アンダー・暫定43位タイで初日を終えた。7アンダー・暫定首位にマティアス・サンチェス（オーストラリア）。6アンダー・暫定2位に宮祐樹（ニュージーランド）が続いた。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝賞金は36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）。今大会の最上位者（有資格者を除く）には、今年の「全英オープン」出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP 初日の結果
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
新選手会長がギアのこだわり捨てた 「安心」のマレット型パター投入
国内男子ツアー 2026年開催日程
山下美夢有が好発進 米女子のリーダーボード
日本勢は21人が出場。清水大成と鍋谷太一は4アンダー・暫定6位タイにつけた。ともに第1ラウンドを消化しきれなかったため、翌朝はバックナインからプレーを再開する。片岡尚之、木下稜介、池村寛世、米澤蓮、細野勇策、吉田泰基は3アンダー・暫定15位タイ。昨季のアジアンツアー年間王者・比嘉一貴は1アンダー・暫定43位タイで初日を終えた。7アンダー・暫定首位にマティアス・サンチェス（オーストラリア）。6アンダー・暫定2位に宮祐樹（ニュージーランド）が続いた。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝賞金は36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）。今大会の最上位者（有資格者を除く）には、今年の「全英オープン」出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP 初日の結果
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
新選手会長がギアのこだわり捨てた 「安心」のマレット型パター投入
国内男子ツアー 2026年開催日程
山下美夢有が好発進 米女子のリーダーボード