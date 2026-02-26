文化放送、＝LOVE齋藤樹愛羅＆≠ME櫻井ももの冠番組を当面休止 スポンサー企業の前代表取締役の事案を鑑み
文化放送は26日、公式Xを通じ、番組『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜 後9：00）を当面の間、放送休止すると発表した。
【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・ ≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止のお知らせ（全文）
「『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止に関するお知らせ」の書面を掲載して、明らかにした。
「弊社にて毎週日曜日午後9時より放送中の番組『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』におきまして、このたび、スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果、当面の間、放送を休止させていただくこととなりました」と報告。
「また、番組で発表しておりました番組オリジナルカプセルトイにつきましても、発売を延期させていただきます」とした。
その上で「現在、本事案に関しましては、当局による捜査状況を含め、慎重に事態の推移を注視しております。今後の放送予定および番組の再開、ならびに番組オリジナルカプセルトイ販売につきましては、確定次第、速やかに文化放送公式ホームページ（および公式X）にて改めて告知いたします」とし、「放送や番組オリジナルカプセルトイを楽しみにしてくださっていたリスナーの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。
カプセルトイ専門店「#C-pla（シープラ）」を運営するトーシンをめぐっては、当時の代表取締役が性的姿態撮影処罰法違反の疑いで書類送検されたと一部で報じられていた。
