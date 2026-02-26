俳優の亀梨和也（40）が、26日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・30）にVTR出演し、街中での理不尽経験を告白した。

WOWOWなどで放送、配信中のドラマ「北方謙三 水滸伝」で林冲を演じる亀梨は、共演者の織田裕二（58）、反町隆史（52）とインタビューに応じた。

中国を舞台に、理不尽な権力と戦う男たちの姿を描いた作品。3人は理不尽にまつわるエピソードを問われた。

亀梨は街中で車を運転中の出来事を振り返った。「昔、車を運転していて、ちょっと若干、人通りが多いところをゆっくり進んでいたんですよ。人通りが多くて。夜の時間帯になったんで、なんか皆さん、ちょっと元気な、陽気な感じの方たちが“亀梨だ！”って、バレちゃったんですよ」。男性たちの一団だったといい、「同窓会か何か分からないですけど、男の。うわーっと囲まれて、全く身動きが取れなくて。“おい！出てこいよ！写真撮れよ！”みたいな」と説明した。

亀梨がまだ22、23歳のころだったという。「ヤバいなと思ったら、 1人の人が“こいつ、野球めっちゃ好きだぞ？”みたいな。“えー？”とか言って。“この間のセンバツの行進曲、こいつの『青春アミーゴ』って曲だったんだぞ”、“おお、マジかよ？”とかって。“お前、野球好きなんか？うぉ〜い！”って、いなくなってくれました」。怒とうの一瞬を振り返った。

野球の仕事に反応してくれたおかげで、事なきを得たという亀梨。「たぶん、野球関連の集まりなんかだったのか分からないですけど、野球に救われた」。胸をなで下ろしつつ、「でも理不尽でしたね、あの囲まれ方は」と話していた。