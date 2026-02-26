母校の児童たちと記念撮影する横浜ＤｅＮＡの石田裕（中央）＝横浜市立屏風浦小

横浜ＤｅＮＡの石田裕太郎投手（２４）が２６日、母校の横浜市磯子区の市立屏風浦小を訪れ、全校児童約６２０人に、球団誕生から１５年目を記念したベースボールキャップをプレゼントした。

ユニホーム姿の石田裕が体育館に登場すると、大歓声で出迎えられた。早速、代表生徒に記念キャップを手渡した後、他の児童たちも先輩からの贈り物をかぶり、満面の笑みを浮かべた。

石田裕も童心に返ったような柔らかな表情で、キャッチボールや記念撮影で交流。「帽子をかぶって、ぜひベイスターズの応援に来てください。その時、僕が投げていたら勝てるように頑張ります」と語りかけ、「みなさんも、夢に向かって頑張ってください」と、エールを送った。

小学生時代は筒香のユニホームを着て修学旅行に行き、ベイスターズのＴシャツや下敷きを愛用し、授業を受けた石田裕。前監督の三浦大輔氏や山崎らの姿に夢を膨らませた当時を思い起こしながら「今でも憧れは変わらない。その選手たちと一緒に野球をしているのは不思議な感じ」とはにかむ。

プロ野球選手になった今、今季の目標は１年間先発ローテーションを守り切ること。「試合で投げている姿を見てもらうことが一番のファンサービス。もっと野球を頑張って、夢や希望を与えられる選手になりたい」。生粋の「ベイファン」が、自身の投球でチームに元気を与え続ける。

記念キャップは、選手たちが代表校を訪問するなどして、県内の小学生約４３万人に、順次届けられる。