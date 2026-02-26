「CheerSPOT」×「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」卒業イベント開催 ファンへ感謝を届ける
【モデルプレス＝2026/02/26】応援広告プラットフォーム「CheerSPOT（チアスポット）」を運営する株式会社INFORICHが、「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」の卒業を記念したスペシャルイベントを実施する。
小池徹平・三浦翔平・菅田将暉・犬飼貴丈・綱啓永・山下幸輝ら、数々の人気男性スターを輩出してきたジュノン・スーパーボーイ・コンテスト。第38回は、ファイナリストを中心とした参加メンバーが、谷健二氏の企画・演出のもと、2026年3月に上演される舞台「ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春」への出演が決定。
本イベントは、第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリスト15人と、舞台「ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春」に出演する4人、合計19人を対象に実施する。
さらに、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT」で連動イベントも開催。イベント期間中、イベント参加メンバーの中でチア（応援数）ランキング1位を獲得した人には、「CheerSPOT賞」として、全国の『CHARGESPOT』デジタルサイネージで放映される「JUNON公式CM」への出演権が与えられる。（modelpress編集部）
全国の「CHARGESPOT」デジタルサイネージ放映「JUNON公式CM」への出演権
日本最大級の設置台数を誇る「CHARGESPOT」ネットワークをジャックし、JUNON公式CMのメインモデルとして起用。圧倒的な露出を獲得できる。（※一部、設置先の状況により放映されない店舗・箇所あり）
開催期間：2026年2月12日（木）18：00〜3月22日（日）23：59
集計期間：開催期間と同一
対象者：第38回ジュノンボーイ・ファイナリスト15人／舞台「ハイライ」出演者4人（計19人）
※本イベントはCheerSPOT単独集計となる。SHOWROOM等のポイント合算はなし。
※ランキングは週1回程度の更新を予定。
※集計のタイミングにより、実際の数値やリアルタイムの状況とは異なる場合あり。
※更新日時は予告なく前後する場合あり。
ヽ謄瓮鵐弌璽侫．鵐薀鵐ング1位特典
各メンバーのチア（応援数）において、ファンランキング1位を獲得された人へ、以下の特典をプレゼント。
【特典内容】
直筆サイン入り私物プレゼント
※2026年6月中旬までに発送予定
※発送は国内のみ（離島除く）
個人達成リワード（全員対象）
イベント期間中に獲得した累計のチア（応援数）に応じて、候補者本人からのデジタル特典をプレゼント。
【特典内容】
・1チア：お礼動画（※達成後、アプリ内「リワード」より即時視聴可）
・30チア：「今日も一日お疲れ様」動画（※30チアの特典は、準備が整い次第、順次送付）
・60チア：あなたに贈る「お名前呼び」動画（※60チア以上の特典は、イベント終了後の集計および収録を行い、準備が整い次第、順次送付）
・100チア：あなたに贈る「1年間の感謝の気持ち」動画
初めての人でも、以下の3ステップで簡単に推しを応援でき、そのアクションがそのままランキングに反映される。
STEP1：応援したいメンバーを選ぶ
アプリ内のイベントページから、応援したいメンバーを選択。
STEP2：出稿する「場所」と「期間」を選ぶ
地図上から広告を出したいスポット（CHARGESPOT）と、放映する週数を選択。ここで選んだ内容が「チア（応援数）」としてカウントされる。
STEP3：決済を完了して応援完了
内容を確認して決済を完了させると、選んだ場所で応援広告が放映され、メンバーにチア数が加算される。
