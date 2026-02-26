“声優界屈指のフォトジェニック”志崎樺音、圧巻ランジェリー姿披露「FRIDAY」初登場
【モデルプレス＝2026/02/26】声優でアーティストの志崎樺音が、2月27日に発売される週刊誌「FRIDAY」（講談社）に初登場。ランジェリー姿を披露している。
【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字
今回、掲載される写真は彼女にとって初の写真集「志崎樺音1st写真集 タイトル未定（仮）」の先行イメージカット。6ページにわたるフォトストーリーが展開される。
志崎はガールズバンドプロジェクト「BanG Dream！」（バンドリ！）発のバンド「Roselia」にてキーボードを担当し、白金燐子役を務める声優・アーティスト。声優活動に加え、ソロアーティストとしても楽曲制作やライブ活動を精力的に行っており、1月9日に自身初のワンマンライブを成功させたばかりである。
初となる写真集は昨秋に東京と軽井沢の2拠点で撮影されたもので、自身初となるランジェリーカットのほか、写真集ならではの自然な表情や挑戦的なカットも複数シーン収録。写真集の発売にあわせて、4月26日には六本木蔦屋書店とアニメイト池袋PACKSにて発売記念イベント開催予定である。（modelpress編集部）
・タイトル：志崎樺音1st写真集「タイトル未定（仮）」
・撮影：菊地泰久
・発売日：2026年4月15日（水）
・仕様：A4サイズ、オールカラー、128ページ
・出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の「チェンソーマン」声優、文書全てが直筆美文字
◆志崎樺音「FRIDAY」初登場
今回、掲載される写真は彼女にとって初の写真集「志崎樺音1st写真集 タイトル未定（仮）」の先行イメージカット。6ページにわたるフォトストーリーが展開される。
志崎はガールズバンドプロジェクト「BanG Dream！」（バンドリ！）発のバンド「Roselia」にてキーボードを担当し、白金燐子役を務める声優・アーティスト。声優活動に加え、ソロアーティストとしても楽曲制作やライブ活動を精力的に行っており、1月9日に自身初のワンマンライブを成功させたばかりである。
◆志崎樺音1st写真集情報
・タイトル：志崎樺音1st写真集「タイトル未定（仮）」
・撮影：菊地泰久
・発売日：2026年4月15日（水）
・仕様：A4サイズ、オールカラー、128ページ
・出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】