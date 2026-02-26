原日出子、“お一人様”手作りおつまみ2品公開「帆立×ホタルイカの組み合わせ最高」「お酒すすみそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の原日出子が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。おつまみ2品を披露した。
【写真】66歳ベテラン女優「おつまみのレベルが高い」食欲そそる手作りおつまみ2品
原は「本日のお一人様 おつまみ」とワイングラスの絵文字を添え、おつまみ2品を披露。3種の食材の食感が楽しめる「蓮根 帆立 ホタルイカのガーリック炒め」と「トッポキ〜も」（※原文ママ）と細長い餅を甘辛く煮込んだ韓国料理のトッポギが並んでおり、どちらもお酒にぴったりの料理となっている。
この投稿に、ファンからは「帆立×ホタルイカの組み合わせ最高」「香ばしい香りが伝わってきそう」「お酒すすみそう」「絶対美味しい」「素敵な時間」「おつまみのレベルが高い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
