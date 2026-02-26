2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で、中道改革連合は福岡・佐賀での議席を全て失いました。落選者や立憲民主党の議員、そして有権者は、惨敗の理由についてどう振り返るのでしょうか。



■中道から立候補し落選・稲富修二氏

「勝利に導けなかったことは、ひとえに私の力不足、私の不徳のいたすところでございます。」



今回の衆院選に中道から出馬した稲富修二さんは、これまで何度も接戦を交わしてきた自民の候補に6万票以上の差をつけられ落選しました。





自民党候補が“高市旋風”を追い風に票を伸ばした一方で、過去3回の選挙で毎回およそ10万票を獲得していた稲富さんの今回の得票は7万6000票余りでした。陣営の幹部は「中道に合流したことで、これまでの支持層が離れたのではないか」と分析しています。■稲富氏「私を支援してくれている方も、戸惑いがすごくあったでしょうね。」先週、選挙後初めて支援者との会合を開きました。支援者からは、選挙直前に公明党と合流したことへの疑問や批判などの意見が次々と上がりました。■稲富氏「私を応援してくれている方に説明する時間がなかったです。私はやっているつもりだけれど、なかなか届くのに時間がかかったかなという気は改めてしました。」また、選挙期間中は、公明党との「戦い方の違い」に慣れない部分もあったと話します。■稲富氏「それぞれの政党のカルチャーもあるから、応援の仕方もそうですし、会の持ち方、街頭演説する場所も違います。とにかく初めてなので、当然お互いに慣れないところがあることは、やむを得ないと思います。」今回の衆議院選挙で、中道候補は前職だった4人を含めて福岡県で6人、佐賀県で1人が出馬しましたが、全員が落選しました。第2次高市内閣の発足後、NNNと読売新聞が行った世論調査では、自民党の政党支持率が43パーセントだったのに対し、中道改革連合は5パーセントでした。今回の選挙を、大学生はどう見たのでしょうか。若い世代に選挙を身近に考えてもらおうと2月20日、北九州市がイベントを開催しました。集まった大学生たちに聞きました。■大学生「選挙が始まる、投票先を決めなきゃと、スピード感が速くて分かりにくかった。」今回新たに結党された「中道」については。■大学生「中道が何を指しているのか分からないというのは、あるのかもしれないです。」「急に変わると、どっちの政党の支持者も混乱するだろうし。」中道への困惑は、地方議員からも。立憲民主党所属の県議や市議などが23日、福岡市博多区の事務所に集まりました。■立憲民主党福岡県連・鬼木誠代表「まずは皆さんから、さまざまな意見をお伺いしよう、その上で、これからの方向性について進めていこうということにしました。」中道を結成したのは衆議院議員のみで、参議院議員と地方議員は立憲民主党として残っています。来年に統一地方選を控え、公明党との合流に不安の声があることから、福岡県連が地方議員から意見を聞く場を設けたのです。会議後、取材に応じた立憲民主党の鬼木誠県連代表は。■鬼木代表「中道改革連合ではなく、立憲民主党のままで戦いたいという方もいれば、中道に合流していく議論であるべきなど様々な意見が出た。党本部に対する意見具申には、しっかり活用させていただきたい。」中道への合流は拙速で、丁寧さに欠けるなどの意見も出たということです。一方、佐賀2区で立候補し、8回目の当選を逃した大串博志さん。去年11月には、高市首相の「台湾有事」をめぐる発言について国会で厳しく追及するなど、野党としてチェック機能の役割を果たしてきた一人でした。大串さんは今も、中道の理念自体は重要だと考えています。■中道から立候補し落選・大串博志氏「中道の立ち位置、穏健な立場からの声を国民生活に根ざして出していくという、政治的な立ち位置の重要性は変わらないと思っています。」自身の進退については明言しませんでしたが、与党が衆議院で3分の2以上の議席を確保する中、野党側が存在感を示していかなければならないと指摘しています。■大串氏「与党が大きくなれば大きくなるほど、逆に政府与党のあり方をチェックする野党の役割も非常に大切になると思います。健全な野党がしっかりものを言って、むしろ政治をリードしていくぐらいの気持ちでやっていくことが大事だと思います。」今後の国会運営には、大学生らも注目しています。■大学生「自民党が3分の2をとって自民党の案が通りやすくなって、今後どうやって話し合いを進めていくのだろうと感じました。」「野党の議席が減って発言力が弱まってしまったことで、少数派の意見が無視されるのではと感じました。」「自民党の圧勝」という結果が今後、自分たちの生活にどのような影響を及ぼすのかに関心が集まっていました。中道の党本部は、28日にも落選者から意見を聞く場を設ける予定です。立憲福岡県連も今後、中道に合流して落選した人たちから意見を聞くことを検討しています。中道の稲富さんは今後について、FBSの取材に対し、政治活動は続けたいとしています。