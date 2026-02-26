目黒蓮（29）がカナダへと旅立ち、留守にしている間のSnow Мanを守るメンバーの渡辺翔太（33）。宮舘涼太（32）と、日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）の熱愛報道が飛び出したが、一方で2月12日にオンエアされたバラエティー番組『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）での木村拓哉（53）とのツーショットがSNSを騒がせている。

それはこの日、20日公開の「教場 Requeim」（東宝）のプロモーションで出演した木村と渡辺がカメラの前に並んだ時に、公称の身長が176cmの木村と、同じく公称の身長が172cmの渡辺の身長差が、どう見ても4cm以上あるように見えたというもの。「キムタクの方がはるかに高く見えた」という指摘が相次いだ。

ちなみに木村は、今年の元旦オンエアされた「バナナサンド元日SP」（TBS系）で、公称身長175cmのバナナマン・設楽統（52）と手押し相撲で対決した時、お互いに靴下1枚で向き合う画像で、自らの公称身長に嘘偽りがないことを証明してみせた。

以前から“公称身長サバ読み疑惑”が噂されていた木村は、この映像で「真実」であることを証明して見せたが、入れ替わるように噂の矛先が向かったのが渡辺だ。

改めて周辺取材をしてみると、聞こえてきたのは昨年4月期に放送された、「なんで私が神説教」（日本テレビ系）の関係者の声だ。

「主演の広瀬アリス（31）の公称身長は165cmですが、実際はもう少し高いと思います。そんな広瀬と渡辺の絡みを見ていると、2人の身長差があまりないように見えました。昔からカップルを演じる男優と女優の身長とあまり変わらなかったり、女優の方が大きい時には、それが目立たないようなカメラアングルをとります。このドラマでもそういった手法が使われたようです」

あるテレビ関係者は、前出のフジのバラエティー番組「この世界〜」に乃木坂46の五百城茉央（20）がゲスト出演した回の番組宣伝写真を手に、渡辺の公称身長の解説をしてくれた。

その写真で渡辺は、公称身長178cmの東野幸治（58）と、同じく166cmの五百城に挟まれる形で並び立っている。にもかかわらず、身長が五百城とほとんど変わらないのがわかった。

「所属事務所は渡辺を、目黒に次ぐグループの役者部門2番手としてプロモーションしていくようですが、相手役には少なからず苦労することになると思いますよ。渡辺が役者として目標にするのは佐藤健（36）あたりでしょうが、佐藤の相手役が公称身長163cmの永野芽郁（26）や同じく153cmの土屋太鳳（31）、152cmの上白石萌音（28）に偏るのは“身長のバランスのせい”というのが、業界内ではもっぱらの評判です。ただ、佐藤はそんなことを気にさせない役者です。渡辺も芝居をする力でファンの支持を拡げ、飛躍してもらいたいものですね」（芸能プロダクション関係者）

渡辺は佐藤のように卓越した演技力を身に付けることができるか。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

