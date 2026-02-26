ＷＢＣ全４７試合も一球速報！ＮＰＢ公認プロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋」が正式サービス開始

株式会社ＮＰＢエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の３社からなるＮＰＢ＋製作委員会は２６日、ＮＰＢ（日本野球機構）公認のプロ野球速報アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」の正式サービスを開始したと発表した。

「ＮＰＢ＋」はＮＰＢ公認の信頼性とソニーのグループ会社であるホークアイのトラッキングデータ、コナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結集したアプリ。昨季のＣＳと日本シリーズではテスト配信されていた。

セ・パ両リーグの公式戦、ＣＳ、日本シリーズの全試合のデータを見ることが可能。さらに３月に開催されるＷＢＣの公式データ配信権を持つＳｐｏｒｔｒａｄａｒ社とパートナーシップ契約を締結し、ＮＰＢ＋アプリに「侍ジャパンモード」も新搭載。ＷＢＣ全４７試合に加え、２７、２８日にバンテリンドームで開催される中日との壮行試合などもデータが速報される。

正式サービス開始とともに、杉谷拳士氏が出演する同アプリのテレビＣＭも２７日から全国で放映される。杉谷氏は「アプリで回転数やボールの軌道、打球速度まで見れるなんて、こんな一球速報を待っていました！現役中に欲しかったくらいです（笑）。みなさんＮＰＢ＋を登録して、プロ野球観戦をさらに楽しみましょう！」とコメントした。