２６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８４．７０ポイント（１．４４％）安の２６３８１．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２２０．４６ポイント（２．４４％）安の８８１４．２９ポイントと反落した。ハンセン指数は１月９日以来、約１カ月半ぶりの安値水準を付けている。売買代金は２５９２億７６９０万香港ドル（約５兆１７５１億円）に拡大した（２５日は２３６７億６５１０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国の一部業界で、販売競争の激化懸念が再燃している。複数の自動車メーカーが今年に入り、「７年低金利ローン」などの販売促進キャンペーンを相次ぎ打ち出した。販売在庫も高水準。中国乗用車業界の在庫は、２０２６年１月末時点で全国３５７万台に達し、前月比で８万台減少したが、前年同月比では５８万台増加している。また、中国では来週３月５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する予定。追加経済対策などに対する期待感は続いているが、内容を見極めたいとするムードも漂っている。買い手控え要因として意識された。指数は終盤に入り下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国自動車ディーラー大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が１０．８％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が７．４％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が５．１％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。中升のほか、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が５．１％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が４．５％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．９％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．８％ずつ下落した。

中国の不動産セクターもさえない。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が４．７％安、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が５．１％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．４％安、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．３％安と値を下げた。前日は市況持ち直しの期待などで上昇が目立っていたものの、この日は売りにおされている。

半面、香港に拠点を置く銘柄群はしっかり。インフラ投資会社の長江基建集団（１０３８／ＨＫ）と財閥系コングロマリットの長江和記実業（１／ＨＫ）がそろって４．５％、電力大手の電能実業（６／ＨＫ）が３．８％、不動産デベロッパーの長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が３．０％、金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）と域内大手行の中銀香港（２３８８／ＨＫ）がそろって１．６％ずつ上昇した。長江基建と電能実業、長江実業については、グループ企業で共同保有する英国の配電会社ＵＫ Ｐｏｗｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（ＵＫパワー・ネットワークス）の株式１００％を売却すると発表したことも支援材料。売却収入を新たな投資や買収機会の模索に充てる方針と伝わった。

本土マーケットは３日ぶりに小反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０１％安の４１４６．６３ポイントで取引を終了した。自動車が安い。不動産、金融、資源・素材、医薬、消費関連なども売られた。半面、ハイテクは高い。宇宙・軍需産業、電設、公益、運輸も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）