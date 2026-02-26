ハピネッツ新加入の2選手が入団記者会見 持ち味は「攻撃力」 秋田での活躍と勝利への貢献誓う
先月のドラフト指名を経て、新たに秋田ノーザンハピネッツとプロ契約を結んだ2人が記者会見を開きました。
2人は持ち味である「攻撃力」を生かし、秋田での活躍と勝利への貢献を誓いました。
新たに加入したのは早稲田大学4年の岩屋頼選手と堀田尚秀選手です。
2人は先月、初めて行われたBリーグドラフトでハピネッツに指名されました。
契約交渉を経て、今年秋のBプレミア開幕からの2年間に加え、今シーズン残り21試合もプロ契約を結びました。
岩屋頼選手
「この秋田の地で（プロキャリアを）始められることを本当にうれしく思いますし、楽しみに感じています。この秋田で何かいい影響を与えられるような選手になれるようにこれから必死に頑張って参ります。よろしくお願いします」
こちらも大阪出身の堀田選手は、2年生のときに関東地区の42の大学が出場したトーナメント戦で、3ポイントを最も多く決めるなど、外からのシュートを持ち味としています。
堀田尚秀選手
「チームとしては3ポイントシュートのアテンプトのところも少ないっていうコーチからの話もあったりして、そういう部分では自分が活躍できるのではないかな、チームに貢献できるのではないかなと思っています」
大学時代に続き、プロの舞台でもともにプレーする2人は、来月7日と8日に由利本荘市のナイスアリーナで行われるアルティーリ千葉との試合から出場することができます。
息の合ったプレーに期待です。