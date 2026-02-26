東京羽田の千葉歩が現役引退を表明「これからも柔軟に、誠実に、目指すものに真っ直ぐに！」

東京羽田ヴィッキーズは2月26日、千葉歩が2025－26シーズンをもって現役を引退することを発表した。

現在29歳で岩手県出身の千葉は、167センチのシューティングガード。専修大学を経て、2019年に新潟アルビレックスBBにアーリーエントリーし、Wリーグデビューを飾る。その後、2023－24シーズンからは東京羽田の一員となり、在籍初年度から主力の一角として活躍。今シーズンは13試合（先発8試合）に出場し、1試合平均4.2得点1.8リバウンド1.6アシストをマークした。

チーム公式サイトを通じ、千葉は引退の理由を「バスケットボール選手としてやりきることができたと心から思えたからです」と説明。一時は競技が苦しくなる時期もあったと回顧し、それでも「自分自身と向き合うなかで、結果が出ても出なくても私の存在価値は変わらないと、心から思えるようになってから、バスケットボールは再び楽しいものへと変わりました」と胸中を明かし、以下のように感謝の言葉をつづった。

ベンチから仲間に声援を送る千葉（右）［写真］＝Wリーグ

「今シーズンに入ってからは、それぞれの置かれた立場で、どんなに苦しくても踏ん張る仲間の姿や、負けが続いても最善の準備をし続けるコーチ陣、それを支えるトレーナー、マネージャー、フロントスタッフ、そしてファンの皆さま。そのすべての存在が『この人たちのために自分の持てる力をすべて出し切りたい』、心からそう思わせてもらいました。

これまで自分自身の成長や楽しさが多くの原動力となり、続けてきたバスケットボールが、いつしか『誰かのために頑張りたい』と思えるものへ変化していたこと。これだけ満たされた気持ちでバスケットを手放すことができるのは、間違いなく、これまで関わってくださったすべての皆さまのおかげです。

そして、こんなにも愛されているチームでキャリアを終えられることを本当にうれしく思います。これからも柔軟に、誠実に、目指すものに真っ直ぐに！私らしく突き進んでいきます！心から幸せな時間でした！本当にありがとうございました！！」

