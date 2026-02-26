4月4日よりテレビ朝日系で放送がスタートする宮舘涼太（Snow Man）主演のオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌が、Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」に決定した。

参考：Snow Man 宮舘涼太が連ドラ初主演 『ターミネーターと恋しちゃったら』4月4日より放送へ

本作は、400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイドと、アラフォーの働く女性が繰り広げるSFラブコメディ。未来からきたヒト型ロボットの時沢エータ役で宮舘が主演を務め、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみを臼田あさ美が演じる。

Snow Manによる主題歌「SAVE YOUR HEART」は、愛を“プログラム”に見立てた近未来“型ラブソング”。「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲だ。

時沢エータ役で主演を務めるSnow Manの宮舘は、「曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください」とコメントを寄せている。

【宮舘涼太 コメント】この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させて頂くことになりました。曲名は「SAVE YOUR HEART」です。歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）