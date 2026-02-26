『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026』が、5月8日から10日に恵比寿ガーデンプレイス全域にて開催。あわせて、第1弾出演者が発表された。

3回目となる今年は、“MUSIC×BEER×FOOD×GREEN”をテーマに開催。新緑の季節を感じながら、心地よいリズムに乗り好きな歌を口ずさむ。おいしいお酒と食事で、仲間たちと語らう。子どもから大人まで思い思いに遊び、愛犬と散歩を楽しむ。散歩ついでに立ち寄れるような、日常の少しだけ先にある特別な3日間になるという。

本フェスの第1弾出演者として、5月9日のザ・ガーデンホールには、矢野顕子と上妻宏光によるユニット やのとあがつまが決定。同公演のチケットは、本日2月26日18時よりオフィシャル先行がスタートする。

また、5月10日のザ・ガーデンホールには、カシオペアの元メンバーである櫻井哲夫（Ba）、神保 彰（Dr）、向谷 実（Key）によるユニット かつしかトリオが出演決定。チケット販売スケジュールは、後日イベントオフィシャルサイトにて発表される。

さらに、チケット不要の無料ステージとなるセンター広場に3組が出演決定。フェス初日である5月8日は、奇妙礼太郎（Vo/Gt）がU-zhaan（Tabla）、中込陽大（Pf）とともに“奇妙礼太郎×U-zhaan×中込陽大”として出演。続く5月9日は押尾コータロー、最終日となる5月10日は南佳孝の出演が決定した。

今後も、そのほかの出演者やコンテンツが随時発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）