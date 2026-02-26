「大惨事だ」「痛恨のミス」ドイツ強豪がまさか！２−０→３−４の大逆転負け、CL敗退に母国メディアは茫然！“大失策”で批判の守護神は謝罪「本当に申し訳ない」「全責任は僕にある」
現地２月24日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ドイツの強豪ドルトムントがイタリアのアタランタと敵地で対戦。ホームでの第１レグで２−０と快勝していたなか、１−４で大敗を喫し、アグリゲートスコア３−４で敗退が決定した。
ドイツの大手紙『Bild』は「ドルトムントの大惨事だ」と見出しを打ち、「アディショナルタイム８分、ドルトムントはチャンピオンズリーグ敗退を喫した！なんともドラマチックな展開！ベルガモで１−４。ドルトムントは第1戦で２−０とリードしていたものの、そのリードを水に流してしまった」と報じた。
また、『SPOX』は批判が集まっているコーベルの大失策を「痛恨のミス」と断罪。本人の謝罪コメントを掲載している。
「自分のミスだ。本当に悔しい。選手たちには本当に申し訳ない。全責任は僕にある」
ブンデスリーガで２位のチームは、失意のうちにイタリアを後にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半ATにドルトムントGKが痛恨ミス→流血のPK献上
