SUPER EIGHT安田章大『おかべろ』出演！衝撃の全裸＆ノーパン理論にナイナイ岡村も困惑

SUPER EIGHTの安田章大が、2月28日放送のカンテレ『おかべろ』に出演する。

■「皆さんにも全裸生活をレコメンドしたいし、きっともうじき増えてくると思う」（安田章大）

『おかべろ』は、とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン岡村隆史と店主のNON STYLE石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティ。

2月28日（関西地区）放送のゲストは、2017年に病気をしてから考え方が変わり、自然体で生きることを重視し、原始人になりたいと話すSUPER EIGHT安田章大。服はいらない!? 一日一食!?など、他にもこだわりが強すぎる安田の私生活に、共感できる？ 共感できない？ を考えながら視聴してみよう。

まず番組冒頭から、安田が「服は不要で家では全裸で過ごしている」と岡村と石田を困惑させる。自然体で生きる事を重視し、服を着なくていいなら今すぐ脱ぎたいと話す。そして、基本はノーパンで今もだと言い、収録中にも関わらず岡村に「見ます？」と確認を求め、岡村は「うわぁ（笑）すごいな。原始人やわ」と驚きを見せる。全裸で生活をしていると、自己肯定感が上がりポジティブになれると持論を話し続けるも、岡村は「長々と聞いたけど、一切わからん！」とまったく共感されない事態に。

石田が「どういうことなんですか？」と質問。安田は「字体のまんまなんですけど（笑）でも、全裸で前掛けだけはしている」とまたしても驚きの事実が。食事にもこだわりがあり、「お腹が減ったら食べる！ 食事は一食で十分」と一日一食で、朝に食べているのがパンやご飯ではなく、まさかのジビエ料理だった。いろいろなジビエがあるなかで一番好きなのが熊だと話し、「熊のだしでとったスープを使ったラーメンがおいしい」とうれしそうに話す安田に、岡村が「豚骨ではあかんの？」とすかさずジャブを入れる。安田は目を見開き「全然違うんですよ。持ってくれば良かった」と岡村に猛アピール。

他にも、「移動は風を切って！」や「好みの女性はお猿さんタイプ」など、クセが強めな安田のこだわりスタイルを話し続ける。

そして、安田が今1番行きたい国が南米で、自然環境が豊かなところで過ごし、自給自足をして今よりもさらに自然に囲まれた生活がしたいと話す。最終的には、「服を着て生活したくない」と全裸の話に戻り、「皆さんにも全裸生活をレコメンドしたいし、きっともうじき増えてくると思う」と最後まで共感を求め続けた。

収録を終え、安田章大は「楽しかった～!! とにかく楽しかった！ 先輩たちの面白さをやっぱ感じましたね」と笑顔で収録を振り返った。最近見つけた楽しいことについて「一番楽しいのは、息を吸ってることが楽しいです！ 心臓の音が鳴ってるなぁって気付くのも楽しいですね」とコメント。最後に「わからないっていう人もたくさんいると思うんですけど、わかるっていう人も同じだけいると思うんですよね。それが一番面白い見どころやと思います」と締めくくった。

