「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限15万6815枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万6815枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 156815( 156815)
ソシエテジェネラル証券 61163( 61163)
SBI証券 85612( 34894)
バークレイズ証券 33884( 33884)
松井証券 31303( 31303)
楽天証券 51122( 24238)
サスケハナ・ホンコン 8156( 8156)
日産証券 7599( 7599)
JPモルガン証券 6858( 6858)
マネックス証券 5791( 5791)
三菱UFJeスマート 12255( 5625)
ビーオブエー証券 3965( 3965)
モルガンMUFG証券 3470( 3470)
ゴールドマン証券 2870( 2868)
フィリップ証券 2551( 2551)
BNPパリバ証券 1240( 1240)
インタラクティブ証券 1130( 1130)
野村証券 1126( 1126)
みずほ証券 967( 967)
東海東京証券 519( 519)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2324( 2324)
バークレイズ証券 1147( 1147)
ソシエテジェネラル証券 602( 602)
フィリップ証券 171( 171)
SBI証券 404( 170)
松井証券 85( 85)
マネックス証券 74( 74)
楽天証券 229( 71)
ドイツ証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 82( 52)
JPモルガン証券 16( 16)
日産証券 16( 16)
Jトラストグローバル 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 126( 126)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
松井証券 71( 71)
フィリップ証券 36( 36)
楽天証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 18( 18)
SBI証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース