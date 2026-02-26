「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限19万6097枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万6097枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 196097( 196024)
ソシエテジェネラル証券 105269( 105269)
バークレイズ証券 53695( 53695)
SBI証券 82688( 33244)
松井証券 27066( 27066)
楽天証券 48785( 21527)
日産証券 17909( 17909)
サスケハナ・ホンコン 16535( 16535)
モルガンMUFG証券 10902( 10854)
JPモルガン証券 10649( 10647)
三菱UFJeスマート 13793( 7511)
マネックス証券 6709( 6709)
BNPパリバ証券 6312( 6312)
ビーオブエー証券 6154( 6154)
ゴールドマン証券 5693( 5679)
みずほ証券 5390( 5342)
野村証券 3586( 3584)
広田証券 3009( 3009)
フィリップ証券 2857( 2857)
インタラクティブ証券 1786( 1786)
シティグループ証券 73( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 3135( 3135)
ABNクリアリン証券 2621( 2621)
バークレイズ証券 1798( 1798)
フィリップ証券 181( 181)
楽天証券 417( 161)
SBI証券 365( 157)
松井証券 49( 49)
マネックス証券 45( 45)
ドイツ証券 38( 38)
JPモルガン証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 54( 34)
日産証券 17( 17)
インタラクティブ証券 4( 4)
立花証券 3( 3)
UBS証券 1000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 57( 57)
フィリップ証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 18( 12)
松井証券 10( 10)
SBI証券 13( 9)
JPモルガン証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 23( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース