「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9971枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9971枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9971( 9971)
ソシエテジェネラル証券 13681( 7965)
バークレイズ証券 4920( 4920)
ゴールドマン証券 4883( 2637)
ビーオブエー証券 2087( 2087)
UBS証券 1521( 1521)
モルガンMUFG証券 1900( 1432)
JPモルガン証券 1392( 1392)
サスケハナ・ホンコン 894( 894)
シティグループ証券 1520( 520)
日産証券 277( 277)
SBI証券 272( 254)
BNPパリバ証券 195( 195)
インタラクティブ証券 134( 134)
野村証券 133( 133)
ドイツ証券 125( 125)
三菱UFJeスマート 138( 76)
HSBC証券 49( 49)
広田証券 41( 41)
フィリップ証券 31( 31)
みずほ証券 2886( 0)
SMBC日興証券 770( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 22( 22)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
