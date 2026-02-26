　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9922枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9922(　　9850)
ソシエテジェネラル証券　　　　3987(　　3987)
バークレイズ証券　　　　　　　3013(　　3013)
ゴールドマン証券　　　　　　　1368(　　1312)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 998(　　 998)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1622(　　 908)
楽天証券　　　　　　　　　　　1121(　　 735)
シティグループ証券　　　　　　 667(　　 655)
JPモルガン証券　　　　　　　　 841(　　 626)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 572(　　 572)
日産証券　　　　　　　　　　　 563(　　 563)
松井証券　　　　　　　　　　　 541(　　 541)
ビーオブエー証券　　　　　　　 521(　　 521)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 527(　　 419)
みずほ証券　　　　　　　　　　 314(　　 314)
インタラクティブ証券　　　　　 230(　　 230)
フィリップ証券　　　　　　　　 106(　　 106)
マネックス証券　　　　　　　　 102(　　 102)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 145(　　　99)
野村証券　　　　　　　　　　　　97(　　　97)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 106(　　 106)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　88(　　　88)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　92(　　　62)
楽天証券　　　　　　　　　　　　90(　　　38)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　　23)
日産証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　10(　　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　　 9)
バークレイズ証券　　　　　　　　 8(　　　 8)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　　 3)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

