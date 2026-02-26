「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万6611枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6611枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16611( 14475)
ソシエテジェネラル証券 10533( 9522)
バークレイズ証券 6251( 6147)
サスケハナ・ホンコン 2520( 2480)
ゴールドマン証券 3104( 2108)
野村証券 4631( 2020)
JPモルガン証券 4770( 1894)
日産証券 1601( 1523)
BNPパリバ証券 1565( 1047)
SBI証券 1893( 1025)
モルガンMUFG証券 2919( 962)
松井証券 734( 734)
UBS証券 1166( 652)
ビーオブエー証券 862( 643)
楽天証券 980( 638)
みずほ証券 1502( 393)
三菱UFJeスマート 469( 385)
ドイツ証券 361( 361)
フィリップ証券 200( 200)
三菱UFJ証券 727( 197)
HSBC証券 2225( 0)
シティグループ証券 783( 0)
大和証券 73( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 716( 666)
ABNクリアリン証券 864( 114)
SBI証券 143( 81)
日産証券 77( 77)
松井証券 39( 39)
バークレイズ証券 23( 23)
楽天証券 25( 19)
モルガンMUFG証券 215( 15)
三菱UFJeスマート 14( 14)
ドイツ証券 10( 10)
三菱UFJ証券 106( 6)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
HSBC証券 2225( 0)
JPモルガン証券 1450( 0)
みずほ証券 900( 0)
野村証券 500( 0)
シティグループ証券 300( 0)
ゴールドマン証券 75( 0)
大和証券 68( 0)
BNPパリバ証券 68( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース