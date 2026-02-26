ゆきぽよ、開業資金は約400万…飲食事業の厳しい現実に思わず涙 小島瑠璃子も愛あるアドバイス
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#2が、26日に放送される。
【写真】初共演！ママの顔を見せる小島瑠璃子と長男
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
#2では、“資産を全部売る”ゲスト・ゆきぽよが本気で叶えたい夢として掲げる「フィリピンレストラン」の開業のために、前回売った資産の金額90万円と、夢のために貯めていた300万円の計390万円を開業資金として、経営のプロである専門家に真剣相談。しかし、そこでは飲食業の厳しすぎる現実が突きつけられ、ゆきぽよは思わず涙を流す。現在、お茶の新事業をスタートさせた小島からも「絶対に失敗してほしくない」と、愛のあるアドバイスも。
またお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島の、息子と過ごす束の間の休日にも密着取材。「この1年間、心身共にしんどい時間が長かった」と明かす彼女の、これまでの人生を振り返りながら、現在地について深ぼる。新たな道を歩み始めた、こじるりの生活の柱とは。
