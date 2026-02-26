県内の住民らが四国電力を相手取り愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めた裁判で山口地裁岩国支部はきょう（26日）原告の請求を棄却しました。



この裁判は山口県内の住民ら162人が伊方原発3号機は「安全性を欠き、重大な事故が発生する恐れがある」などとして四国電力を相手取り運転差し止めを求めていたものです。



裁判では・伊方原発の沖合600mにある中央構造線の一部が活断層かどうかや、・火山の噴火に対する安全性などが争点となっていました。





きょうの判決で山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は、四国電力の「半径5km以内に活断層はない」とする調査や「運用期間中の阿蘇山での巨大噴火の可能性は十分小さい」とする評価は不合理ではないと指摘した上で「原子炉が安全性を欠いているとは認められない」として住民側の訴えを棄却しました。（四国電力 原子力本部 小山 裕介副部長）「当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものと考えてございます」「安全性の向上に終わりはないそのことを肝に銘じ伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに安全安定運転の継続に万全を期してまいりたい」（ 木村則夫 原告団長）「きょうの判決は到底受け入れられるものではない」「個人や国民の権利よりも事業者や国の利害が優先された社会的に危うさを予感させるような判決であった」原告側は控訴する方針です。伊方原発を巡っては大分、松山、広島でも運転差し止めを求める集団訴訟が起こされていて4つの地裁判決全てで住民側の敗訴となりました。