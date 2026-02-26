「そっくり過ぎ…」吉本新喜劇・森田まりこの“りくりゅう”モノマネに反響「激似」「マジで騙されました」
吉本新喜劇の森田まりこ（45）が26日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」コンビの三浦璃来（24）のモノマネに反響が寄せられている。
【写真】「そっくり過ぎ…」“りくりゅう”モノマネを披露した吉本新喜劇・森田まりこ
「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました 何度も涙が出ました」そして、りくりゅうのお二人美しく、神々しかったです ありがとうございました」とつづり、三浦のモノマネショットをアップ。森田が切り取ったのは、フリーの演技後に木原龍一（33）と抱き合う場面と思われる。
この投稿に「めちゃくちゃ似てます〜」「似すぎてます」「初見マジで騙されました」「激似、マリコんぬ」「そっくり過ぎて笑っちゃった」などのコメントが寄せられた。
