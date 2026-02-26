SUPER EIGHT安田章大、家では全裸＆収録中もノーパン「見ます？」 1日1食生活で憧れは“原始人”
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が、28日放送のカンテレバラエティー『おかべろ』（毎週土曜 後2：28※関西ローカル）に出演する。17年に病気をしてから考え方が変わり、自然体で生きることを重視し、原始人になりたいと話す安田。“服はいらない”“一日一食”など、他にもこだわりが強すぎる安田の私生活が明かされる。
番組冒頭から、安田が「服は不要で家では全裸で過ごしている」と岡村隆史（ナインティナイン）と石田明（NON STYLE）を困惑させる。自然体で生きる事を重視し、服を着なくていいなら今すぐ脱ぎたいと話す。そして、基本はノーパンで今もだと言い、収録中にもかかわらず岡村に「見ます？」と確認を求め、岡村は「うわぁ（笑）すごいな。原始人やわ」と驚きを見せる。全裸で生活をしていると、自己肯定感が上がりポジティブになれると持論を話し続けるも、岡村は「長々と聞いたけど、一切分からん！」とまったく共感されない事態に。
さらに「全裸でジビエをさばいています！」という安田に、石田が「どういう事なんですか？」と質問。安田は「字体のまんまなんですけど(笑)でも、全裸で前掛けだけはしている」と、またしても驚きの事実が。
食事にもこだわりがあり、「お腹が減ったら食べる！食事は一食で十分」と一日一食で、朝に食べているのがパンやご飯ではなく、まさかのジビエ料理。いろいろなジビエがある中で一番好きなのが熊だと話し、「熊のだしでとったスープを使ったラーメンがおいしい」とうれしそうに語る安田に岡村が、「豚骨ではあかんの？」とすかさずジャブを入れる。安田は目を見開き「全然違うんですよ。持ってくれば良かった」と岡村に猛アピール。
他にも「移動は風を切って！」や「好みの女性はお猿さんタイプ」など、クセが強めなこだわりスタイルを話し続ける。
そして、安田が今一番行きたい国が南米で、自然環境が豊かなところで過ごし、自給自足をして今よりもさらに自然に囲まれた生活がしたいと話す。最終的には、「服を着て生活したくない」と全裸の話に戻り、「皆さんにも全裸生活をレコメンドしたいし、きっともうじき増えてくると思う」と最後まで共感を求め続ける。
■SUPER EIGHT・安田章大
――2年ぶりの収録はいかがでしたか？
楽しかった〜!! とにかく楽しかった！先輩たちの面白さを感じましたね。
――岡村さんは（安田さんの生活）なかなか理解が難しいなんてお話もしていましたが…。
理解してくれてました。あれはただ単に建前で理解できてないって言ってただけで。理解してくれてるんだなぁって思いました（笑）
――楽しいことを見つけるのが上手だとお話されてましたが、最近見つけた楽しいことは何ですか？
一番楽しいのは、息を吸ってることが楽しいです！心臓の音が鳴ってるなぁって気付くのも楽しいですね。心臓の音ってほんまは耳あてないと聞こえないじゃないですか。だけど、鳴ってることを自覚できると生きてることの楽しさがより深くなるんですよね。
――番組内ではSUPER EIGHTの中で一番変わっているのは安田さんというお話でしたが、安田さんが思うメンバーの中で一番変わっているのはどなたですか？
（安田さんが一番変わっているということに対して）一番？そんなこと思わないです。これは無理くりウソを言われましたね（笑）メンバー全員変です！変わってますよ。でないと多分うちらグループ成立してないですもん。丸ちゃん（丸山隆平）見てて普通と思わないでしょ？（笑）村上（信五）くん見てても普通と思わないじゃないですか。
――みなさんそのギャップがステキだなと！
たまたまギャップがいいと思ってくれる人がいるから、仕事ができてるんだと思います（笑）
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いします！
わからないっていう人もたくさんいると思うんですけど、わかるっていう人も同じだけいると思うんですよね。それが一番面白い見どころやと思います。意外と実はわかってくれる人があなたのまわりにいるよっていうことを（笑）ジビエも『罠（わな）ガール』っていうアニメがあるくらい、ジビエ大好きな人いっぱいいるし。一日一食は少ないかなぁ？でも16時間ダイエットってあるじゃないですか!? そういうのもありますしね。ぜひ共感していただきたいですね。
