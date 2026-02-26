声優・志崎樺音、ランジェリー＆挑発カット解禁 『FRIDAY』初登場で写真集発売へ
声優でアーティストの志崎樺音（しざき・かのん）が講談社の週刊誌『FRIDAY』に初登場し、圧巻のランジェリーショットが解禁された。掲載される写真は彼女にとって初の写真集（『志崎樺音1st写真集 タイトル未定（仮）』4月15日発売）の先行イメージカットで、同誌2月27日発売号にて6ページにわたるフォトストーリーが展開される。
【写真】たまらん！大胆ボディ ランジェリー姿の志崎樺音
志崎はガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』（バンドリ！）発のバンド『Roselia』にてキーボードを担当し、白金燐子役を務める声優・アーティスト。
声優活動に加え、ソロアーティストとしても楽曲制作やライブ活動を精力的に行っており、今年の1月9日に自身初のワンマンライブを成功させたばかり。
初となる写真集は昨秋に東京と軽井沢の2拠点で撮影されたもので、自身初となるランジェリーカットのほか、写真集ならではの自然な表情や挑戦的なカットも複数シーン収録される。
また、写真集の発売にあわせて、4月26日には六本木蔦屋書店とアニメイト池袋PACKSにて発売記念イベントが開催予定となっている。
【写真集情報】
■タイトル 志崎樺音1st写真集 タイトル未定（仮）
■撮影 菊地泰久
■発売日 2026年4月15日（水）
■仕様 A4サイズ、オールカラー、128ページ
■価格 3850円（税込み）
■出版社 講談社
