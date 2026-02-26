浜田雅功、“同い年”唐沢寿明と2ショット 場所は大阪・太融寺
俳優の唐沢寿明が28日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功と大阪でロケを行う。
【動画】ヌンチャクを披露する唐沢寿明→浜田雅功の絶叫「アチョー！」
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、 圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回のオープニング場所は大阪・太融寺。相方の顔を見た浜田が「もう〜！」と呆れた顔を浮かべ、「来てくれたんですか？」と聞くと、唐沢は「芸能界でもなかなか同い年っていないじゃないですか。浜ちゃんと僕は同い年で、しかも下町生まれ。だから今日は浜ちゃんと下町グルメ巡りをしてみたい！」と、浜田とのロケでしたいことを語る。
さらに、唐沢の妻・山口智子がゲスト出演した際のことにも触れ、「妻がお世話になりました」と頭を下げる唐沢。浜田も「初対面やのにガンガン来るから」と当時の思い出を振り返る。今回は「下町生まれの同級生コンビでぶらっとバス散歩！下町グルメ巡り〜」と題し、大阪の温かみあふれる下町を大阪シティバス36系統に乗って巡る。
