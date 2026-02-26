テレ東、『孤独のグルメ』第11弾放送決定 約3年半ぶりの新シーズン 松重豊「諸事情により続投します」【コメントあり】
テレビ東京は26日、松重豊が主演するドラマ 24『孤独のグルメ Season11』（4月3日スタート 深0：12）の放送を決定した。
【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートし14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。
さらに25年には松重豊自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、大ヒットを記録。また韓国では、『孤独のグルメ』をきっかけに “孤食”を単なる“独りで食べる飯”ではなく、“独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間”と食文化の概念まで変えてしまうほどの社会現象に発展した。
そして今回、レギュラーシーズンとしては22年10月に放送されたシーズン10以来、約3年半ぶりの新シーズンとなる。果たして五郎は、どんな街で、どんなお店や人と、そしてどんな絶品グルメと出会うのか。
【コメント】
■松重豊（井之頭五郎役）
シリーズも10回を数え、スピンオフの『それぞれの孤独のグルメ』もやったうえで、昨年『劇映画 孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります。
■テレビ東京 ドラマ制作部 小松幸敏（プロデューサー）
放送開始から 14 年と人気も認知も増し、撮影中にたくさんの声援をいただく中で、「いつから放送ですか？」と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！約3年半ぶりのレギュラーSeasonですが、「気負わず」「変わらず」ただただおいしいグルメを探求し12話を走り切ります。「ふらっとQUSUMI」も3年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかもぜひお楽しみに！
【画像一覧】『孤独のグルメ2025大晦日スペシャル』豪華ゲストキャスト
