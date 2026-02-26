Snow Man、宮舘涼太主演『ターミネーターと恋しちゃったら』主題歌「SAVE YOUR HEART」を担当「攻めた楽曲になっている」
9人組グループ・Snow Manが、宮舘涼太主演で4月4日からスタートするテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）の主題歌「SAVE YOUR HEART」を担当することが決定した。
【写真】先輩と共演！Travis Japan・松倉海斗
宮舘の連続ドラマ初主演作品である今作は、“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ（宮舘）、アラフォー少女漫画編集者・神尾くるみ（臼田あさ美）によるラブコメディー。
主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲だ。
加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む、“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた一曲となっている。
■宮舘涼太（Snow Man）コメント
この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させていただくことになりました。曲名は「SAVE YOUR HEART」です。
歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。
曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。
たくさんの方に愛していただける楽曲になりますように。ぜひ楽しみにしていてください。
