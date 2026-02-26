『超光戦士シャンゼリオン』第10話「サバじゃねぇ！」 3・8の“サバの日”に地上波で放送
東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は、特撮ドラマ『超光戦士シャンゼリオン』の第10話「サバじゃねぇ！」のHDリマスター版を、3月8日午後7時から放送する。
【画像】今もカルト的な人気の『超光戦士シャンゼリオン』
1996年に放送され、個性的なキャラクターたちが織りなす奇想天外なエピソードの数々が今でも根強い人気を誇る特撮ドラマ『超光戦士シャンゼリオン』。今年放送30周年を迎え、3月25日にBlu-ray BOXの発売も決定している本作の屈指の人気エピソードである第10話「サバじゃねぇ！」の地上波放送が決定した。
放送日である3月8日は一般社団法人・日本記念日協会により「サバの日」として認定されており、「サバじゃねぇ！」の放送にうってつけの日。特撮史に“燦然”と輝く抱腹絶倒のスラップスティック・コメディ劇をHDリマスター版の高画質で。
また、番組の途中には、「超光戦士シャンゼリオン」Blu-ray BOXスペシャルCMも放送。『超光戦士シャンゼリオン』主演の萩野崇（涼村暁／シャンゼリオン役）が新規に収録したナレーションを使用したCMで、「大人の渋み」が増した萩野の声を楽しめる。さらに、ナレーション内では各キャラクターをオマージュしたセリフを萩野が披露しており、ファン必見の内容となっている。
【画像】今もカルト的な人気の『超光戦士シャンゼリオン』
1996年に放送され、個性的なキャラクターたちが織りなす奇想天外なエピソードの数々が今でも根強い人気を誇る特撮ドラマ『超光戦士シャンゼリオン』。今年放送30周年を迎え、3月25日にBlu-ray BOXの発売も決定している本作の屈指の人気エピソードである第10話「サバじゃねぇ！」の地上波放送が決定した。
また、番組の途中には、「超光戦士シャンゼリオン」Blu-ray BOXスペシャルCMも放送。『超光戦士シャンゼリオン』主演の萩野崇（涼村暁／シャンゼリオン役）が新規に収録したナレーションを使用したCMで、「大人の渋み」が増した萩野の声を楽しめる。さらに、ナレーション内では各キャラクターをオマージュしたセリフを萩野が披露しており、ファン必見の内容となっている。