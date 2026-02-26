ヤクルト、メッツなど日米で活躍した五十嵐亮太氏（46）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に中継で出演。この日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンに合流したドジャース・大谷翔平投手（31）とチームメートの関係についてコメントした。

番組では、大谷が名古屋・バンテリンドームでチームに合流する様子を生中継。五十嵐氏は「大谷選手が来ることによって我々見る側もそうですが、選手はより刺激を受けるんじゃないか」と“大谷効果”に期待した。

大谷はグラウンドに姿を現すと、日本ハム時代に同僚だった近藤（ソフトバンク）と談笑しながらウオーミングアップを行った。五十嵐氏が「（侍ジャパンの同僚は）テンション上がると思いますよ。近藤選手も普段こんなに笑顔じゃないような気がする」とスタジオの笑いを誘うと、コメンテーターのカンニング竹山が「コンちゃん明るいですよ、いつも」とツッコミを入れた。

竹山は「近藤選手がいるからパイプ役というか、若い選手とか（大谷のそばに）行けますもんね」と指摘。五十嵐氏も「一緒にいた選手がっていうのは、チームにとっても間にワンクッションあるので」とうなずき、「ただ、近藤選手以外はなかなか、大谷選手の近くには行きにくい。これから徐々に距離を縮めていってという感じなのかな」と話した。

五十嵐氏は自身の予想スタメンも発表。近藤を1番、大谷を2番に置き、「近藤選手は選球眼が良くてボールを見送れる力があり、長打力もあってフォアボールも選べる。大谷選手の前に近藤選手がいることによって得点につながるチャンスが広がる」と解説した。