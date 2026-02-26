【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】みなさんこんにちは！ABCテレビPR部員のFUTUREです。就職を機に関西に越してきて間もなく2年。大規模な開発プロジェクトが進む街並みに圧倒される日々の中、昨年末、あるニュースに驚かされました。

なんと、大阪の新築マンションの値上がり率が、ニューヨークやムンバイをおさえて世界1位を記録したそうです。「もう手が出せない…」と諦めてしまいそうなところですが、実は関西には、「今後急成長するのに、今はまだお手頃」という夢のような街が存在しています。そんな耳より過ぎる情報が、3月4日午後7時からの番組で公開されます。その名も、「なるみ・岡村の過ぎるTV 関西この先急成長!?今が狙い目過ぎる街ベスト5」！

実はこの番組、「岡村に住んで欲し過ぎる街」という人気企画で、ゆくゆくは関西に戻ってきたいという岡村隆史さんのために数々の街を提案してきたのですが、岡村さんのアンサーは全て「ステイ！」。そうこうしているうちに番組が取材した街の数は50都市以上に。今回のゴールデンでは、その中から「今後の街づくり状況」「現在の物件相場価格」「住みやすさ」をもとに、この先間違いなく価格も注目度も上昇する狙い目の街をランキング化。住人の皆さんのリアルな声とともにお届けします！

VTRではなんと吉村洋文大阪府知事も登場！「放送禁止でお願いします」と前置きするほどの、本気のオススメを公開してくれます。さらに、なるみさん、すっちーさんからも「もう保留はきかない」と猛烈なプレッシャーが（笑い）。岡村さんも「今回はほんまに決めてまうかもな…」と、かつてないガチトーンでこぼされていました（笑い）。

岡村さんはついに移住を決断するのか？そして、なんといっても、関西のリアルを取材し続けてきた関西イチ関西に詳しい番組「過ぎるTV」が選ぶ、「今が狙い目過ぎる街」第1位はどこなのか!? 3月4日、水曜午後7時から放送の「過ぎるTV」ゴールデンSPを、ぜひお楽しみに！

社会人2年目PR部員。そろそろ賃貸2年契約が終わるので、別の街に引っ越そうと思っていたのに、部屋に溢れる山積みの何かと脱ぎっぱなしの服を見て、そっと契約更新を決めました。もはや、今住んでいる街がランクインしてますように!!!