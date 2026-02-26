星条旗で身を包み、チームの金メダル獲得を喜ぶ主将のヒラリー・ナイト選手（中央）/Erick W. Rasco/Sports Illustrated/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）アイスホッケー女子で優勝を果たした米国のキャプテン、ヒラリー・ナイト選手は25日、スポーツ専門局ESPNの番組に出演し、トランプ大統領によるホワイトハウスへの招待を「不快なジョーク」と批判した。

この招待に先駆けてトランプ氏は22日、男子チームに電話で歓迎の意を伝えていた。男子チームはカナダと対戦した五輪決勝を延長戦の末2-1で勝利。ロッカールームは金メダル獲得を祝う祝賀ムードに包まれていた。

トランプ氏は五輪会場にいた連邦捜査局（FBI）のパテル長官が持つスピーカーフォン越しに「言っておかなくてはならないが、女子チームも呼ぶ必要がある。分かるだろう」と発言。女子チームが招待されなければ「おそらく弾劾（だんがい）されると思う」と口にした。この言葉を受けて、ロッカールームは笑い声に包まれた。この場面と選手たちの反応は、ソーシャルメディアで大きな反発を招いてもいた。

女子チームは19日、五輪決勝で延長戦の末にカナダを2-1で破り、通算3個目の金メダルを獲得。ナイト選手は試合終盤で同点ゴールを決めた。

女子チームは、学業と公務の都合により、トランプ氏の一般教書演説への招待を辞退した。

ESPNのインタビューでナイト選手は、トランプ氏からの招待をめぐる論争が「多くの成功を覆い隠している」との見解を示した。女子チームを招待する言葉に対し男子チームのロッカールームで笑い声が上がったことについては、その場の人々に「瞬時の判断ミス」があったと表現した。

男子チームでゴールキーパーを務めたジェレミー・スウェイマン選手は24日、ロッカールームでの場面に言及し、「我々はもっと違う対応をすべきだった」と発言。その上で「女子チームの活躍に心から興奮している。彼女たちを心から尊敬している。彼女たちと共に金メダルを獲得できたことには、これからもずっと感謝し続けるだろう」と述べた。

ナイト選手も軋轢（あつれき）を引きずることはなく、インタビューで金メダルを獲得した男子チームへの誇りを強調。両チームは政治的な余波に悩まされるのではなく、米アイスホッケー界にとっての歴史的な一週間を祝うべきだと語った。

軍用機でワシントンに到着した男子チーム一行は、24日夜の一般教書演説に出席。トランプ氏から6分間に及ぶ祝福の言葉を受けた。

トランプ氏は演説の中で、女子チームも「間もなく」ワシントンを訪れると明言したが、現時点で米国選手団は実際に訪問するかどうかを発表していない。