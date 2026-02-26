トクリュウ情報漏洩の元警察官初公判…捜査用カメラ場所などアプリで通知し証拠隠滅依頼、押収現金に関係者の指紋

警視庁の警察官だった男が、違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏らした罪に問われている事件。

26日に行われた初公判で、情報漏えいをするまでの経緯が明らかになりました。

地方公務員法違反の罪に問われているのは、警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）です。

2023年10月から、ナチュラルの関係者の取り調べ担当となった神保被告。

検察側によりますと、その後、ナチュラルのトップである小畑寛昭容疑者と接触するようになったということです。

そして翌年5月までに、グループが開発していた独自のアプリを神保被告が自身のスマホにインストール。

ナチュラルの関係者とのやり取りがスタートすると、「確認後、消去願います」という証拠隠滅を依頼するようなメッセージを送っていました。

さらに、捜査用カメラの設置場所や撮影した画像などの捜査情報を漏らしたといいます。

2025年4月に担当から外れた後も、情報漏えいは続けられていました。

また、警視庁が予定していた強制捜査の直前に、ナチュラルの幹部である小畑寛昭容疑者らが姿をくらます事態も発生していますが、神保被告が関与したかは分かっていません。

2025年12月、警視庁を懲戒免職処分となっている神保被告。

26日の初公判で、「情報漏えいしたことは認めますし、間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。

神保被告の関係先で発見された多額の現金からは、ナチュラルの関係者の指紋が検出されていることから、情報漏えいの報酬の可能性もあります。