《お金のため》《脱ぐのは下品》「やけんモテん」で炎上→初グラビアの「元起業家」がアンチに徹底反論

『エロ路線なんて下品だ！』といった声も…

「やけんモテんと思う」という発言で一躍有名になり、『秘密のママ園』（ABEMA）では密着ドキュメンタリーを配信中の元起業家・平川愛里菜さん。今月19日には「ライバー挑戦」を発表するなど、新たな挑戦が注目を集めている。

そんな彼女が先月披露した「初グラビア」は大きな話題を呼んだ。グラビアデビューを発表するＸの投稿は200万インプレッションを超え、賛否両論が巻き起こった。26日には「FRIDAYサブスクリプション」にて未公開セクシーカットが10点にもわたって公開され、さらなる反響を呼んでいる。

「初グラビア」と「アンチの攻撃」について、彼女自身はどう感じているのか。改めて話を聞いた。

―「初グラビア」を発表して、さまざまな反応があったかと思います。SNSなどの反応を見ながら、どのように感じましたか？

「想像以上に温かい声をいただき、嬉しかったです。18歳の頃、とあるオーディションで『胸がないから』という理由で落ちた経験があり、長年モデルとして活動してきた中で、正直自分には水着の需要はないと思っていたんです。でも今回オファーをいただき『写真集』として形にできたことは自信を持つきっかけになりました。

ただ、なかには『お金のためだ』『需要がない』といった意見もありました。私自身は“お金のため”という感覚はまったくありません。自分の表現の幅を広げたいという思いで挑戦しました！ SNSでの反応はさまざまですが、かつてコンプレックスだった自分の体を好きになれて、自分自身を好きでいられる今はすごく幸せと感じています」

―アンチに反論するために、Ｘでは「エロ＝下品じゃない」という投稿もされています。

「グラビアというだけで、『脱ぐのは下品』『エロ路線なんて下品だ！』といった声がありました。『エロ＝下品』と決めつけられることに、少し違和感がありました。エロさや色気ってその人の生き方や自信、積み重ねてきたものがにじみ出る一つの表現だと思っています。今回のグラビアも今の自分を肯定するための表現だったんです」

ライバーの発掘・育成事業をスタート！

―身近な方の反応はいかがでしたか。

「家族は、朝からみんなFRIDAYを買いに走ってくれて（笑）、『ゲットしたよ！』と連絡をくれました。母はクリーニング屋を経営しているのですが『切り取ってお店に飾る！』なんて言っていて、少し驚きましたね。友達からは『美しい』『愛里菜らしさが出ていていいね！』と言ってもらえました。

一方で、ママ友の中には『グラビアなんて恥ずかしくて買えないよ〜』という声もありました。自身を表現していくことを無理に隠すのではなく、もっと自然に受け止められる時代になっていったらいいなと思います」

―SNSでは悪口をぶつけてくる人たちもいますが。

「現時点では、弁護士などには相談していません。何をしても悪口を言う人はいると思っています。それよりも、お仕事をご一緒している方々から『社員みんなでFRIDAY買ったよ！』と報告をもらったり、リアルな場で大絶賛してもらえたりしたことのほうが私には大きかったです。

SNSに書かれている言葉よりも、実際に顔を合わせてコミュニケーションを取っている人たちの声を私は大切にしています。ただ、明らかな誹謗中傷や事実と異なる内容については必要に応じて専門家に相談する選択肢も考えています」

―ライバーに挑戦するということを発表されましたが、今後の活動についても教えてください。

「自分がライバーをやるだけではなく、同じような境遇の方たちがもっと自分らしく生きていけるように、ライバーの発掘・育成を始めました。オンライン交流会やイベント等も行います！ チームでサポートしていくのでぜひ挑戦してみてほしいです！！」

ネットで叩かれ続けた「青筋ピンク」は新たな一歩を踏み出している。