「腰まわりが気になる」40・50代へ！【ZARA】おしゃれに体型カバーが叶う「バルーンパンツ」

気になりがちな腰まわりやヒップライン。上手に隠すなら、立体的なシルエットの「バルーンパンツ」を選んでみて。今回は、大人もセンスよくコーデを格上げできそうなデザインを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。

ふんわり包み込む立体感でスタイルアップ

【ZARA】「バルーンプリーツパンツ」\6,590（税込）

フロントプリーツと、丸みのあるバルーンシルエットが特徴のパンツ。ウエストから下にゆとりがあり、気になる下半身のラインを拾いにくいのが魅力。ハイウエスト仕様で視線を上に引き上げてくれるので、トップスをコンパクトにまとめればスタイルアップ効果も期待できます。上品な素材感と柔らかなベージュカラーで、ラフすぎずきれいめコーデにもマッチしそう。

ダーツ入りで膨らみすぎない大人バランス

【ZARA】「ダーツ入りバルーンパンツ」\7,990（税込）

フロントダーツ入りで腰まわりにゆとりを持たせつつ、裾に向かってやや細くなる計算されたシルエット。丸みはあるものの広がりすぎないので、大人女性のコーデにも取り入れやすいのがポイントです。ブラウンカラーなら落ち着いた印象で、トップスをインすればウエスト位置が強調されてバランスよく着こなせそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M