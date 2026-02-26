ホワイトデーの贈り物の準備は順調ですか？

今回は、今の時期にぜひおすすめしたい「キル フェ ボン」の新作スイーツをご紹介！ 販売期間は、3月1日（日）～15日（日）の2週間限定なので、ぜひチェックして。

大切な人へ想いを届ける「2026 White Day Tart」

「キル フェ ボン」の全12店舗で3月1日から発売されるのは、ホワイトデー限定の新作「イチゴとダブルチーズのタルト」です。サクサクのタルト生地に、甘酸っぱいイチゴとコクのあるチーズが相性抜群。ブーケを思わせるような華やかな見た目は、贈り物にぴったりですね。

もちろん、見た目だけでなく味にもとことんこだわりが！ 素材の魅力を丁寧に引き出した一品となっています。

ココがこだわり！

①二層仕立てのチーズ

ふんわりと焼き上げたチーズスフレの軽やかさと、“ルガール”クリームチーズを使用したレアチーズムースの深いコク。二層が織りなす、奥行きある味わいが楽しめます。

②甘酸っぱさとコクの絶妙なバランス

ひと口目に広がるイチゴのみずみずしい酸味と、その後に感じるチーズのやわらかなコクがたまりません。お互いが引き立てあっています。

③ブーケを思わせる華やかな仕立て

仕上げには、爽やかな香りを添えるオレンジゼスト、彩りを引き立てるドライイチゴ、可憐なコーンフラワー（矢車菊）をあしらうことで、贈り物にふさわしい佇まいに。

●イチゴとダブルチーズのタルト

【価格】

piece／テイクアウト 1,393円、イートイン1,419円

Whole(25cm）／テイクアウト 13,932円、イートイン14,190円

Whole(17cm）／テイクアウト 7,668円 、イートイン7,810円

【期間】

3月1日（日）～15日（日）

家族や友人、恋人へのホワイトデーのお返しとしてはもちろん、自分へのご褒美に、今の時期にしか食べられない「キル フェ ボン」の特別なケーキはいかがですか？

「キル フェ ボン名古屋栄」は、ネットでのみテイクアウトの予約が可能です。

【予約はこちらから】

https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_wd.php

「キル フェ ボン」とは？

東京や大阪、福岡、そして名古屋をはじめ、全国に12店舗を展開する、大人気のタルト専門店。「キル フェ ボン名古屋栄」は、“お客様に寄り添いながらケーキ選びのお手伝いをする”というコンセプトの通り、ゆっくりとケーキを選ぶことができるよう、店内には360度から見渡せるオリジナルのショーケースが設置されています。

出来立てのタルトとドリンクで優雅なティータイムを満喫できるカフェスペースも併設されていますよ。

店舗名：キル フェ ボン 名古屋栄

住所：名古屋市中区栄3-17-25

電話番号：052-325-6682

営業時間：11:00～20:00※カフェLO19:00

定休日：不定休

公式サイト：https://www.quil-fait-bon.com/