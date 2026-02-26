客足の低迷が続く「浜松市動物園」が再生に取り組んでいます。改革のリーダーを任されたのは、信金で働く“バンカー”。県内で最も歴史ある動物園は、賑わいを取り戻すことができるのでしょうか。



2025年の年末。「浜松市動物園」に出勤してきたのは杉浦弘一さん51歳。



（浜松市動物園 杉浦 弘一さん･51歳）

Q.動物園への出勤は慣れた？

「そうですね。2か月弱経ちますので、ようやく慣れてきたところです」





（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「おはようございます」動物園の事務所に着くと、すぐにスーツから着替えます。（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「一日動物園にいる時は“動物園の制服”を着ています」杉浦さんが働く「浜松市動物園」は、「はまZOO」の愛称で親しまれてきました。14万平方メートルを超える広大な敷地に、約80種類の動物が飼育されています。実は、杉浦さんの本来の職業は金融機関で働く“バンカー”。「浜松いわた信用金庫」は“支店長”を務めていました。人生の転機を迎えたのは2025年11月。地域貢献の一環で信用金庫が浜松市に協力し動物園の再生に取り組むことに…杉浦さんは改革のプロジェクトリーダーを任されたのです。ただ、動物園への“出向”を伝えられたときは驚いたそうで…（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）Q.動物園勤務と聞いたときはどう思った？「頭の中はハテナでいっぱいでした。私も25年以上金融業に携わってきたので、そこから、まさか“動物園”というワードが出てくるとは思わなかったので…」驚いたのは動物園の職員も…。（浜松市動物園 須山 総子さん）「びっくりしましたね。全然異業種なので、私たちがついていけるのか心配がありましたけど…」それでも“民間企業のスピード感”は新たな風を吹き込んでいるようです。（浜松市動物園 須山 総子さん）「私たちだと、のんびりして後回しになってしまいがちなことも、たぶん気になったことをすぐやりたいのかなと思って、その“スピード感”がやはりこうなのかなと思っています」「浜松市動物園」は1950年、現在の浜松城がある市の中心部に開園。静岡県内初の動物園としてインドゾウやチンパンジーが人気だったそうです。現在の舘山寺町に移転したのは1983年。この年には年間114万人が訪れました。ところが、この年をピークに入園者数は低迷し昨年度は年間31万人に減少。人件費を含めた経費は年間7億円ほどですが、入場料収入では10分の1程度しか賄えません。ただ、再生への大きな課題が“施設の老朽化”です。（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「ここは、ふれあい広場だったんですね。ヤギやヒツジと触れ合える。今は使われていない状態になっています」Q.広いスペースが空いているが…？「そうですね。もったいないですね」「浜松市動物園」は、1972年から飼育されてきたアジアゾウの「ハマコ」が人気でしたが…。4年前にハマコが死んでからゾウ舎は空いた状態に…。（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「ここを今後どうしていくのかというのは大きな課題の一つになっています。それなりの広さが必要であったり、ゾウを入れるのも非常に大変になっているので。ゾウだけにこだわらず浜松市動物園にとって何がいいのか、みんなで考えている最中、まだ答えは出ていませんけどね」そんな動物園再生へのアドバイザーとして迎えたのが、北海道｢旭山動物園｣の小菅正夫元園長です。小菅さんは、存続の危機にあった｢旭山動物園｣で、動物の展示に工夫を凝らし、年間26万人まで落ち込んでいた入園者数を300万人にまでV字回復させました。“再生請負人”ともいえる小菅さんに参加してもらおうと動いたのが、杉浦さんだったのです。去年、初めて｢浜松市動物園｣を訪れた小菅さんは、“飼育環境の改善”が必要だと指摘しました。（北海道 旭山動物園 小菅 正夫 元園長）「動物福祉が大きなテーマになっているのでね。動物が動物園で苦しそうに生きているのは誰も喜ばないので、やっぱり快適に過ごしてもらいたいしカンガルーならカンガルーらしく過ごしてほしいしね」ただ、ハード面の整備には多額の資金が必要です。そこで、信金の“営業畑”だった杉浦さんが取り組むのが「動物園を応援してくれる」スポンサー集め。この日は、浜松市でエネルギー事業などを手掛ける会社を訪れると…。（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「最近動物園に行かれたことは？」（富士物産 渥美 誠 社長）「申し訳ない。ないです」（浜松市動物園 杉浦 弘一さん）「気になるところはありますか？」（富士物産 渥美 誠 社長）「施設・設備の老朽化、これは感じますね」獣舎の改修などに充てる「応援基金」への協力をお願いします。ただ、動物園の現状については…。（富士物産 渥美 誠 社長）「メインというか知っている動物（の名前）が出るかというとなかなか名前が出ない」（富士物産の従業員）「ゾウが死んでしまってから、何が売りかと言われると乏しい印象がありますね」“厳しい意見”が多いのも現実です。外回りから戻るとつかの間の休憩。50代での新たな挑戦を家族も応援してくれているようです。（浜松市動物園 杉 浦弘一 さん）「妻を連れ出して動物園をいろいろ巡っているんです。自分の勉強のために」妻･定世さんからは最近“こんな言葉”をかけられたそうで…。（浜松市動物園 杉 浦弘一 さん）「すごく楽しそうに見えた、と言われて。そうなんだ。（表情に）出ているんだなと思って」動物園の職員も杉浦さんの“変化”を感じているようです。（浜松市動物園 須山 総子さん）「どんどん詳しくなって負けると思って、もう負けていると思いますけどね。すごいもん。短期間でいろいろな動物園に行って勉強しすぎです」目指す“浜松市動物園の将来像”は…。（浜松市動物園 杉浦 弘一さん･51歳）「パンダ・ラッコ・コアラじゃなくても見せ方によって“その子”をすごく引き立たせることができるもんですから。何か一つにこだわりすぎてもよくないのかなという気はするので。“この子たち”が幸せになってくれれば生き生きと動くでしょうし、そっちの方が大事なのかもしれないですね」動物本来の行動や生態を学べる新しい動物園へ。金融機関で働くバンカーの手で生まれ変わることができるでしょうか。