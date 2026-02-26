ダイバーシティ東京 プラザに、「みんななかよく」を発信するサンリオファン懐かしの空間「いちごのお家」が期間限定でオープン！

いちご型の展示施設に「いちご新聞」50年間のあゆみをたどる展示、フォトスポットなどが展開されます☆

サンリオ ダイバーシティ東京 プラザ「いちごのお家」

設置期間：2026年3月6日(金)〜7月12日(日)

営業時間：11:00〜18:00(最終入場17:45) ※営業時間は状況により急遽変更になる場合もあります

場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場近く(東京都江東区青海1-1-10)

入場方法：入場無料・完全入替制 ※混雑状況により、整理券を配布する場合があります

サンリオが、東京・田園調布の直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設をダイバーシティ東京 プラザに期間限定でオープン。

1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、サンリオのキャラクター「ボタンノーズ」が住むお家をモチーフとし、いちごの形をした外観の建物が目を引きました。

3階建で、1階はグッズショップ、2階はレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複合施設で、サンリオのキャラクターや世界観に触れることができる場所として、サンリオファンの方々長年親しまれていました。

今回オープンする「いちごのお家」は、「月刊いちご新聞」が2025年に50周年を迎えたことをきっかけにスタート。

「いちご新聞」の歴代表紙の展示や空間演出などを通して、創業以来の企業理念である「みんななかよく」を発信する場として再構成しています。

当時と比較すると小規模な建物ですが、当時を知るファンの方々には懐かしさを、初めて訪れる方には新しい発見を届けるとともに、世代を超えて「いちご新聞」のあゆみやサンリオの世界観に触れることができる空間になっています。

3月6日のオープン当日にはキャラクターの「いちごの王さま」がお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーを実施。

また「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」では、フォトスポットを設置するとともに限定グッズが販売されるほか、併設する店舗「HELLO KITTYのこんがりやき」にて限定メニューを販売予定です。

さらに、スタンプラリーの実施や特別デザインのカフェワゴンの出店も予定されています☆

「いちご新聞」の歴史をたどる

創刊から現在までの「いちご新聞」の歴代表紙を中心に、紙面やふろくの一部を展示。

デザインや表現の移り変わりを通して、時代ごとの思い出を振り返りながら、「いちご新聞」のあゆみをたどることができる展示です。

「いちごの王さま」とエンジェルたちのお部屋

「いちご新聞」創刊号から連載されている「いちごの王さまからのメッセージ」に登場する「いちごの王さま」とエンジェルたちのお部屋を再現した空間。

いちご王国の世界観を感じながら、フォトスポットとしても楽しむことができます。

「いちご新聞」なかよく動画

サンリオが大切にしてきた「みんななかよく」の世界観を映像で表現したコンテンツ。

「いちご新聞」の歴史やサンリオのキャラクターたちの魅力に触れながら、世代を超えて楽しめる映像として視聴できます。

「いちごの王さま」が駆けつけ、「いちごのお家」のオープンをお祝い

開催日：2026年3月6日(金)

スケジュール：

「いちごのお家」オープニングセレモニー開催時間：11:10〜11:30(予定)開催場所：いちごのお家正面入口ハイタッチ会開催時間：13:00〜13:20(予定)開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場大階段

「いちごのお家」のオープン当日には「いちごの王さま」がお祝いに駆けつけます。

「いちごの王さま」と一緒にオープニングセレモニーとハイタッチ会が開催される予定です。

※雨天など、天候により会場を変更する場合があります

※会場スタッフの方の指示に従い参加ください

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」＆オンラインショップにて限定グッズを販売

ラインナップ・価格：

・マスコットホルダー（全7種）各2,497円(税込)

・キーホルダー（全7種）各2,497円(税込)

・巾着 880円(税込)

・フラットポーチ 1,100円(税込)

・「いちごの王さま」キーホルダー 1,397円(税込)

発売日：2026年3月6日(金)

販売店舗：Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店、サンリオオンラインショップ本店

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」などで記念グッズを限定販売。

サンリオキャラクターたちが「いちごの王さま」になりきった限定デザインのマスコットホルダーをはじめ、「いちごのお家」をモチーフにした「いちご新聞」オリジナルデザインのキーホルダーや巾着、フラットポーチなど、日常使いしやすい小物が展開されます。

「いちごの王さま」をデザインしたキーホルダーも要チェックです☆

HELLO KITTYのこんがりやき「いちごのお家 ソフトクリーム」

価格：800(税込)

販売店舗：ダイバーシティ東京 プラザ「HELLO KITTYのこんがりやき」

「HELLO KITTYのこんがりやき」にて限定メニューを販売！

「いちごのお家」のオープン期間中「いちごのお家」スペシャルバージョンのソフトクリームが販売されます。

フォトスポット＆スタンプラリーを開催

開催期間：2026年3月6日(金)〜4月5日(日)

「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」とダイバーシティ東京 プラザ 5Fにフォトスポットを設置。

また、ダイバーシティ東京 プラザ館内と「いちごのお家」の計4か所にて、スタンプラリーも開催予定です。

限定デザインのカフェワゴン「サンリオいちごのお家号」が登場

出店期間：2026年3月6日(金)〜3月8日(日)

営業時間：3月6日(金) 11:00〜18:00／3月7日(土)・8日(日) 10:00〜18:00

「いちごのお家」すぐ近くのフェスティバル広場に、「いちごのお家」のオープンを記念した特別デザインのカフェワゴン「サンリオいちごのお家号」を出店。

スイーツメニューの販売のほか、ここでしか買えないオリジナルグッズも販売予定です。

かつての「いちごのお家」について

1983年12月に田園調布にオープンした、かつての「いちごのお家」

いちごの形をしたかわいい建物で、1階はグッズショップ、2階には食器やテーブルセンターがいちごデザインで揃えられているパーラーやコックさんの姿も見れるレストランが。

そして3階には、丸い天井にピンクでまとめられた調度品のホールがあり、いちごメイトパーティやワークショップなどを開催するイベントスペースとして使用されていました。

当初、かわいくて大きな「いちごのお家」ができたら全国の子どもたちが集まって、大きなコミュニケーションの輪が広がるはず。「みんななかよく」を一人でも多くの人に感じ取ってもらえるコミュニケーションの場を作りたいと、モデル店舗・ショールームとして1000日限定でオープンしました。

当時人気のあったキャラクター「ボタンノーズ」の住んでいるお家をイメージしており、「ボタンノーズ」の世界がそのまま現実になった夢のような憧れの場として親しまれました。

多くのファンから存続のお声をいただいたことから延長が決定。

その後長年にわたり、サンリオのキャラクターや世界観に触れることができる場所として、サンリオファンから親しまれ、老朽化により2011年に幕を閉じることになりました。

いちご型の展示施設に「いちご新聞」50年間のあゆみをたどる展示、フォトスポットなどを展開。

ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場近くに2026年3月6日より期間限定でオープンする「いちごのお家」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

