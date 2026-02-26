ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが２６日、都内で行われた「『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会」に出席した。

「おねがいアイプリ」は、２０２４年４月からスタートした「ひみつのアイプリ」に続く「プリティーシリーズ」の最新作。同作のアンバサダーを務めるＤＪ ＫＯＯは「子どもたちの夢とかエンタメの楽しさがたくさん集まっている」と魅力を熱弁。「マインドから皆さんを元気にしていくような作品になっているので、楽しんでいただけたら」と紹介した。

作品の内容にちなみ、「かなえたいおねがい」を聞かれると、フリップに「おねがい尿酸値」と一筆。「健康診断に行ったときに尿酸の値が高い。健康第一でよろしくお願いします」と恥ずかしがりながら“おねがい”した。

今年はＤＪ活動４５周年の節目の年。「ＤＪが回しているレコードって４５回転。ターニングポイントにして、さらに回しながら自分も回り続けていきたい」と意気込む。自身が光り輝く瞬間を問われ、前日２５日にＴＲＦが３３周年を迎えたことを上げた。「それまでなかなかうだつの上がらない人生だったけど、小室哲哉さんとの出会いがバズリウムチェンジだった」と恩人との出会いに感謝していた。