【27日（金）全国天気】

（ポイント）

・西日本は再び恵みの雨

・東日本や北日本も雲が多め

・北海道は夜から雪や雨

・春本番の暖かさ

・花粉に要注意

27日（金）は、東シナ海に低気圧や前線が進み、西日本では再び恵みの雨となるでしょう。また沖縄には活発な雨雲がかかり、雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。警報級の大雨となる可能性もありますので、十分な注意が必要です。

東日本や北日本も、雲の多い天気が続き、夜は北海道で雪や雨が降り出す見込みです。気温は、雨の降る西日本で、26日より低くなる所が多いでしょう。

一方、東日本や北日本は、26日より高くなる所が多い予想で、4月並みの所も多くなりそうです。甲府、岐阜、高知、宮崎などで19℃まで上がる予想です。

【27日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 -1℃（＋3 3月下旬）

青森 1℃（＋6 3月下旬）

仙台 6℃（＋3 4月中旬）

新潟 5℃（＋1 4月上旬）

東京都心 8℃（＋3 4月上旬）

名古屋 9℃（-2 4月中旬）

大阪 10℃（±0 4月中旬）

広島 10℃（＋1 4月中旬）

高知 11℃（-1 4月中旬）

福岡 11℃（±0 4月中旬）

【27日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 5℃（±0 3月中旬）

青森 6℃（-2 3月中旬）

仙台 9℃（＋3 3月中旬）

新潟 14℃（-2 4月上旬）

東京都心 15℃（＋3 3月下旬）

名古屋 18℃（-2 4月上旬）

大阪 18℃（＋4 4月上旬）

広島 15℃（-3 3月中旬）

高知 19℃（±0 4月上旬）

福岡 14℃（-3 3月上旬）

【花粉の大量飛散に要注意、ひな祭りは冷たい雨や雪】

北海道は28日（土）にかけて雪が降り、湿った大雪となる所があるでしょう。ただ週末は、全国的に晴れ間の広がる所が多い見込みで、春本番の陽気となる所も多い見込みです。関東以西では、花粉の大量飛散に、引き続き、ご注意ください。

なお、週明けの2日（月）から3日（火）は、西日本や東日本で、再び低気圧に伴うまとまった降水が予想されています。これは南岸低気圧に伴う降水で、関東の山沿いでは雪が降り、気温の低下によっては、関東の平野部でも雪が交じる可能性があります。

また3日（火）のひな祭りは、全国で皆既月食となりますが、本州付近は、雨や雪で、ほぼ厳しい状態と予想されています。