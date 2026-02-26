乃木坂46小川彩、祝！高校卒業グラビア 18歳の魅力満載「少しは大人っぽくなれていますか？」
乃木坂46の小川彩が、26日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』13号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【写真】オトナっぽい！18歳の魅力満載な小川彩
週チャンでの初撮影は14歳。今春、高校卒業を迎える小川が週チャン8度目の登場を果たす。直近に迫った高校卒業を前に、夕陽に染まる河川敷にてエモーショナルな制服シーンを撮影。そのほか、ガラリと印象の変わったワンピース姿での大人っぽいシーンなど、18歳になった“あーや”の魅力をバシッと切り取った巻頭グラビアとなっている。
初出演のころから変わらない、キラキラな“あーやスマイル”に注目だ。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200人プレゼント企画も行われる。
【小川彩コメント】
もう8回目!!本当にありがとうございます!! 初めて出演させていただいてから約4年が経ち、気付いたら高校を卒業する年齢になっていました。夕陽のなかで卒業感のあるカットを撮っていただけてうれしかったです!!少しは大人っぽくなれていますか？
