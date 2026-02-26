3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。この日の練習ではグラウンドでの打撃練習はせず、キャッチボール、室内打撃などで調整。練習後にカブス・鈴木誠也との合同記者会見に臨んだ。

第一声から「一人一人と、監督コーチを含めてあいさつして。しきれていないので、明日以降もあいさつしてコミュニケーションを取りたい」と礼儀正しさにも定評があるだけに“らしさ”全開。コンディションについては「体の状態はいいと思う。時差ぼけがあって頭がぼーっとするなというのはあるけど、いい状態」と強調した。

連覇がかかる大会に向けては「前回同様にプレッシャーはかかると思う。初戦からしっかり入れるようにいい状態で（強化）試合をこなせれば」と表情を引き締めた。

15時過ぎにグラウンドに姿を見せると、チームメートやスタッフが続々と“大谷詣で”。ウォーミングアップは日本ハム時代の先輩の近藤と笑顔で行った。

チューブを使ったトレーニング中には能見投手コーチと情報交換。外野で行ったキャッチボールは、高城ブルペン捕手を相手に最長30メートル、最後はマウンドと捕手の距離で力強いボールを投げ込んだ。